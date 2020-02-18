Müjdat Yetkiner canlı yayında ifşa oldu! Müjdat Yetkiner kimdir?

1979 - 1995 yılları arası tam 16 yıl Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulübün efsaneleri arasında yer alan eski futbolcu Müjdat Yetkiner, Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar'a gönderdiği video ile gündem oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı kötüleyen mesajlar gönderen Yetkiner, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan ve Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından altyapıdaki görevine son verilen Müjdat Yetkiner, Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar'a gönderdiği video ile gündem oldu.

Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar'ın gönderdiği video, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, Çakar'a videoyu gönderen kişinin Müjdat Yetkiner olması Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı.





KOÇ VE YANAL'I KÖTÜLEDİ

Ahmet Çakar'ın yayın esnasında cep telefonunu kameralara göstermesi sonrası Yetkiner'in Ali Koç ve Ersun Yanal'ı kötülediği mesajlar ifşa oldu. 58 yaşındaki futbol adamının Çakar'a gönderdiği mesajlardan birinde "İsim verme hoca" notunu düşmesi dikkatleri çekti.

Müjdat Yetkiner, Ali Koç dönemi öncesi Fenerbahçe'de altyapı gençlik ve geliştirme kurulunda koordinatörlük görevini yürütüyordu. Koç, göreve gelir gelmez Müjdat Yetkiner'in görevine son vermişti.





MÜJDAT YETKİNER KİMDİR?

16 Kasım 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müjdat Yetkiner, profesyonelliğe 1979 yılında Fenerbahçe formasıyla adım attı. 16 yıl boyunca sarı-lacivertli takımda top koşturan ve kariyerinde başka bir takımda forma giymeyen Yetkiner, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 233 maçta 3 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı. A Milli Futbol Takımın'da da görev alan eski futbolcu, milli formayı 26 kez terletti.