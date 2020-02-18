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Ersun Yanal ilk döneminin 10 puan gerisinde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geride kalan 22 hafta sonunda sarı lacivertli takımla şampiyonluk yaşadığı sezonun 10 puan gerisinde kaldı.
18.02.2020
Süper Lig'in son 3 haftasında 1 puan alabilen Fenerbahçe'de Ersun Yanal'a yöneltilen eleştiriler artıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı lacivertli takımda görev yaptığı ilk dönemin 10 puan gerisinde kaldı.
Ersun Yanal, şampiyonlukla tamamlanan 2013-14 sezonunun 22. haftasında 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak en yakın rakibi Galatasaray'a 4 puan fark atmıştı.
Yanal bu sezon ise aynı periyotta 38 puanda kaldı. O dönem 22. haftayı lider geçen sarı lacivertliler, bu sezon 6. sırada yer aldı.
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