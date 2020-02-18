Fenerbahçe'de derbi startı verildi

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynandığı bildirildi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynandığı bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönettiği antrenmanda oyuncuların hırslı olması dikkat çekti.