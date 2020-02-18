18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de derbi startı verildi

Fenerbahçe'de derbi startı verildi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından 'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynandığı bildirildi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Bir günlük iznin ardından 'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından, çift kale maç oynandığı bildirildi. Teknik direktör 'ın yönettiği antrenmanda oyuncuların hırslı olması dikkat çekti.

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