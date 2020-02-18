İdari menajer Volkan Ballı, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Seri'nin eline çarpan topa göndermede bulunarak Ankaragücü maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Ankaragücü maçında Sedat Ağçay'ın eliyle kontrol sağladığı pozisyonun fotoğrafını paylaşan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam SEZON SKORLAR ediyor!.." ifadelerini kullandı.