18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Herkese VAR bize yok

Herkese VAR bize yok
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

İdari menajer , Galatasaray- maçında Seri'nin eline çarpan topa göndermede bulunarak Ankaragücü maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Ankaragücü maçında Sedat Ağçay'ın eliyle kontrol sağladığı pozisyonun fotoğrafını paylaşan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam SEZON SKORLAR ediyor!.." ifadelerini kullandı.

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