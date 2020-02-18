18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyeti yaşayan 3 oyuncu kaldı!

Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyeti yaşayan 3 oyuncu kaldı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Kadıköy'de Galatasaray'a 20 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe'nin kadrosunda Galatasaray galibiyeti yaşayan üç oyuncu kaldı: , Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu...

Sarı-lacivertli ekip son yıllarda ezeli rakibine yenilmese de kazanmakta da zorlanıyor. İki ekibin ligdeki son 5 randevusu berabere bitti. Cimbom'a karşı son lig galibiyetini 23 Nisan 2017'de Advocaat ile deplasmanda (1-0 / Josef) alan Kanarya'da o günkü takımdan sadece , Ozan Tufan ve kaldı. (Emre o dönemde 'deydi) Potuk kadro dışı olduğu için, Emre de sakatlığı nedeniyle pazar günü forma giyemeyecek. 2017'deki karşılaşmada Galatasaray'da oynayan Tolga Ciğerci ise pazar günü Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

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