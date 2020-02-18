18 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe resetleniyor! Galatasaray derbisine bambaşka kadro

Fenerbahçe resetleniyor! Galatasaray derbisine bambaşka kadro
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Rodrigues ve Emre sakat. Gustavo cezalı. Tolga formsuz. Jailson stoperde kredisini tüketti. , G.Saray’a farklı 11 hazırlıyor. Sistem de değişebilir.

Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Ligde üst üste yaşadığı kayıplarla (bir maçı eksik) lider 'un 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekip için kazanmaktan başka seçenek kalmadı. Belki de son kozunu oynayacak olan teknik heyeti eksikler düşündürüyor. Kritik sınav öncesi takımın orta sahadaki dinamosu Luiz Gustavo cezalı. Emre Belözoğlu ile hücum hattının önemli aktörü Garry Rodrigues de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Üç ismin dışında Tolga Ciğerci'nin formunda da büyük düşüş var.

ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİR
Stoperde görevlendirilen Jailson ise yaptığı hatalarla bardağı taşırmış durumda. Pazar günü sahada çok farklı bir Fenerbahçe olması bekleniyor... Sol bekte Hasan Ali nöbeti devralacak. Stoperde ise Falette ve Rami'den birisi ilk onbire girecek. En büyük rekabet orta sahada yaşanacak. Tolgay, Mehmet Ekici ve Zajc formaya aday isimler. Tolga ve Jailson da bu mevkiye kaydırılabilir. Dirar da büyük olasılıkla sağ kanada geçecek. 'ın gol sıkıntısını aşmak için Mevlüt'ü Muriç'in yanına monte ederek 'çift forvet' oynamayı da değerlendirmesi bekleniyor.

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