14 Şubat 2020, Cuma
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü kafilesi belli oldu
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020
Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekibin Ankaragücü kamp kadrosu belli oldu. Hasan Ali Kaldırım da Ankara kafilesinde yer aldı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
KADRODA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.
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