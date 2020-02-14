14 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Ankaragücü kafilesi belli oldu

Fenerbahçe'nin Ankaragücü kafilesi belli oldu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

'in 22. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekibin Ankaragücü kamp kadrosu belli oldu. da kafilesinde yer aldı.

Cemil Usta Sezonu'nun 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan 'de 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

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KADRODA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR:

Altay Bayındır, , , , Simon Falette, Adil Rami, , , Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, , , Ozan Tufan, , Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

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