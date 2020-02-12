12 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kaptan dümene geçiyor

Kaptan dümene geçiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Kart sınırındaki Gustavo’nun yerine Emre oynayacak.

Üst üste iki haftada yaşanan puan kayıplarının ardından zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında rotasyona gidecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü , 22. hafta sınavında farklı bir kadroyla sahaya çıkacak. Sakatlıktan kurtulan Hasan Ali'ye sol bekte formayı verecek olan tecrübeli hoca, Dirar'ı kulübeye çekecek. Kart sınırında bulunan Gustavo'yu 23. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi riske atmak istemeyen Yanal, bu oyuncunun yerine kaptan Emre'yi oynatacak.

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