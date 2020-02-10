10 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Şen’den flaş tweet

Şen’den flaş tweet
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2020

yönetiminde yer alan daha sonra ise istifa eden 'in tweeti günün en çok konuşulan konularından biriydi. Şen, "O penaltıyı çalmayan Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat size düdüğü astırmak boynumuzun borcudur artık" yazdı.

Ali Koç yönetiminde yer alan daha sonra ise istifa eden 'in tweeti günün en çok konuşulan konularından biriydi. Şen, "O penaltıyı çalmayan Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat size düdüğü astırmak boynumuzun borcudur artık" yazdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ali Koç göndermişti şimdi hepsi yıldız oldu Ali Koç göndermişti şimdi hepsi yıldız oldu
F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında... F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında...
Kupa mesaisi başladı Kupa mesaisi başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör