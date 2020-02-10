10 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe GMG Kırklarelispor maçına hazır

Fenerbahçe GMG Kırklarelispor maçına hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2020

çeyrek final rövanş maçında yarın saat 20.30’da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde GMG Kırklarelispor’la karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde saat 18.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli takım yaptığı son antrenmanla GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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