10 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ali Koç 14.00’te FB TV’de

Ali Koç 14.00’te FB TV’de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Alanya maçındaki hakem hatalarına tepki gösteren Başkan , bugün 'ye çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak programda Koç, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Alanya maçındaki hakem hatalarına tepki gösteren Başkan , bugün 'ye çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak programda Koç, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

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