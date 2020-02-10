10 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kupa mesaisi başladı

Kupa mesaisi başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Ligde haftayı Alanyaspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, hız kesmeden kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası rövanşında yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, dün tesislerinde çalıştı.

Ligde haftayı Alanyaspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, hız kesmeden kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası rövanşında yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, dün tesislerinde çalıştı. Teknik direktör yönetimindeki Kanarya'da önceki günkü maçta oynayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ali Koç göndermişti şimdi hepsi yıldız oldu Ali Koç göndermişti şimdi hepsi yıldız oldu
F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında... F.Bahçe'de Altay Bayındır tehlikesi! G.Saray maçında...
3 isme kart uyarısı 3 isme kart uyarısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör