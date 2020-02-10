10 Şubat 2020, Pazartesi
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Kupa mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Ligde haftayı Alanyaspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, hız kesmeden kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, dün tesislerinde çalıştı.
Ligde haftayı Alanyaspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, hız kesmeden kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, dün tesislerinde çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Kanarya'da önceki günkü maçta oynayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.
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