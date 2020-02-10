Kupa mesaisi başladı

Ligde haftayı Alanyaspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, hız kesmeden kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, dün tesislerinde çalıştı.

Ligde haftayı Alanyaspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, hız kesmeden kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, dün tesislerinde çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Kanarya'da önceki günkü maçta oynayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.