Vefa Küçük: Devletimizin yanındayız
Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Futbolda şike" davası sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Futbolda şike" davası sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Küçük, "Biz devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı desteklemeye ve bizi yönetenlerin yanından yer almaya devam edeceğiz. 3 Temmuz kumpasına uğrayan eski başkanımız Aziz Yıldırım hukuk nazarında beraat etti. Vicdanlarımızda beraat etmişti zaten. Haklılığını biliyorduk. Ancak bizden başka kimse bilmek istemiyordu. UEFA'ya şikayet yazısı yazanlar, 'cezaevinden çıkamaz' diyenler, Türkiye Futbol Federasyonuna itiraz edenler mahcup oldu. Yıldırım ve F.Bahçe haklı çıktı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için bu eziyetlere katlandı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...