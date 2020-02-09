09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Vefa Küçük: Devletimizin yanındayız

Vefa Küçük: Devletimizin yanındayız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Başkanı , "Futbolda şike" davası sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Başkanı , "Futbolda şike" davası sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Küçük, "Biz devletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı desteklemeye ve bizi yönetenlerin yanından yer almaya devam edeceğiz. 3 Temmuz kumpasına uğrayan eski başkanımız Aziz Yıldırım hukuk nazarında beraat etti. Vicdanlarımızda beraat etmişti zaten. Haklılığını biliyorduk. Ancak bizden başka kimse bilmek istemiyordu. 'ya şikayet yazısı yazanlar, 'cezaevinden çıkamaz' diyenler, Türkiye Futbol Federasyonuna itiraz edenler mahcup oldu. Yıldırım ve F.Bahçe haklı çıktı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için bu eziyetlere katlandı" diye konuştu.

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