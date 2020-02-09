Ali Koç: Cengiz'e gülüyoruz

Ali Koç'tan, Mustafa Cengiz'in eleştirileri için ilginç yorum: "Mustafa Cengiz'in açıklamalarını gülerek izliyoruz. Puan silmemize kafayı takmış. Söylediklerini anlamakta da zorlanıyoruz. Kendisiyle çelişen söylemlerde bulunuyor"

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı dün yapıldı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in eleştirilerine yanıt verdi ve ilginç ifadeler kullandı. Cengiz'in sürekli Fenerbahçe ile ilgili konuştuğunu ifade eden Başkan Koç, şunları kaydetti: "Mustafa Cengiz'in açıklamalarını gülerek izliyoruz. Puan silmemize kafayı takmış. Öyle bir durum yok. TFF, zaten size bırakmaz, puan siler. Hızına yetişmek çok zor. Konuşmalarını anlamıyoruz, deşifre etmekte zorlanıyoruz. Hayvanlar aleminden ve yemeklerden benzetmeler yapıyor. Çelişen söylemlerde bulunuyor. 'Oyun oynanırken kural değişmez' diyor. Şeffaflıktan bahsediyor. Sırf sizin için geçen sezon talimat değişti.

HANİ NEREDE ŞEFFAFLIK!

TFF'nin talimatlarının 97. maddesinde hak mahrumiyeti cezası diye madde var. Bu kişiler TFF müsabakalarına iştirak edemez deniyor. Statlara giremez deniyor. 150 gün ceza alıyor. Mektup yazıyorlar TFF'ye. Bu madde değiştiriliyor. Oyun oynanırken kurallar değişmezdi ya, sizin için değişmiş. Harcama limitlerinde esneklik tanınmaması için mücadele ediyor. Ama aynı Mustafa Cengiz, 'UEFA kurallarına göre 5 milyon euro zarar etme limitimiz vardı 147 milyon euro zarar etmiştik. UEFA da bunu anlayışla karşıladı. Teşekkür ediyoruz.' diyor. Bu nasıl bir çelişki. Biz bilmiyor muyduk geçen sene 10 bin euro menajerlik ücreti harcadığımızı. Dedim ki o zaman siz niye 10 bin euro harcadınız? O kadar oyuncu aldınız? Açıklama yaptı, '13,6 milyon euro ödedim.' Nerede bu para? 'Yolda mı düştü ben de bilmiyorum' diyor. Hani şeffaflık."

DEMEK Kİ BİZ DE SAFMIŞIZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısına da değinen Ali Koç, TFF ile fikir ayrılığı yaşadıklarını vurguladı. Koç, "TFF, görev süresi boyunca Türk futbolunda karmaşa ve güven sarsılmasına sebep olmaktadır. Harcama limitinde kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalıştık. Denkleştirme mantığıyla kabul edilmesi gereken kabul edildi, verilen hak geri alındı. Nihat Özdemir çıkıyor alaycı bir şekilde 'transfer yaptılar' diyor. Biz Falette'e lisans çıkartabildik. Sadık Çiftpınar, maaşından fedakarlık yaptı. O şekilde transfer ettik. Hiçbir şey yapamamaz hale getirdiler. Zaten bütün olay biz nasıl Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız" ifadelerini kullandı. Koç, şöyle devam etti: Nihat beyin bu süreçte bizlere hak vermesini beklemiyorduk. Yeter ki gölge etmesin. TFF'ye elimizden gelen desteği verdik. Biz de safmışız. Nihat Bey itinayla seçilmiş meğersem. Alınması gereken her kararda kulüplerden oy birliği beklenecekse TFF'ye ne gerek var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dost ortamında 'istifayı düşünüyorum' demeyin. TFF Başkanlığı çok zor görevdir.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayındaki divan kurulu toplantısına teşrifini hatırlatan Ali Koç, "Cumhurbaşkanımızın buraya yapmış olduğu teşrifininden dolayı bir kez daha kendisine şükranlarımı sunuyorum. F.Bahçeliliği için 'Gönül ferman dinlemiyor.' diye burada yaptığın konuşma camiamız için gurur vericiydi. Samimi ifadeleri tüm camiamız tarafından memnuniyetle karşılandı. Kendilerinin liderliğinde yapılan yatırımlarla Türk sporu, tarafsız şekilde tüm spor kulüpleriyle faydalandı" şeklinde konuştu.

TFF'DE BİZİ TEMSİL EDEN BİRİ YOK

Koç, Ufuk Aydın'ın "TFF'de Fenerbahçe'yi sizin dışınızda orada kim temsil ediyor?" sorusuna, "Ne demek istiyorsunuz. Bizden Fenerbahçe yönetiminden, TFF'ye yollanmış bağımsız üye diye bir şey yok. Sayın Selim Soydan yönetim kurulu üyesi bizle alakası yok. Bizi temsil eden yönetim kurulu üyesi yok federasyonda. Yanlış bilgiler çerçevesinde konuşuyorsunuz. Biz bir kişiyi önermedik. Önersek de resmi olarak kulübü temsil eden biri olmaz" yanıtı verdi.