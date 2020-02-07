07 Şubat 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Avrupa'yı peşine takan Muriç için yeni talip!

İngilteren Tottenham, İtalya'dan Lazio ve Napoli gibi takımların transfer listesinde bulunan Vedat Muriç için yeni bir talip çıktı. Islam Slimani'nin Premier Lig'e geri dönecek olmasından dolayı santrfor arayışlarına başlayan Monaco, Kosovalı golcüyü bonservis bedeliyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor.

Avrupa'yı peşine takan Muriç için yeni talip!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

Süper Lig'de forma giydiği 19 karşılaşmada 12 gol, 4 asistlik performans sergileyen Vedat Muriç, birçok kulübün gündemine girmişti.

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