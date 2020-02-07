Avrupa'yı peşine takan Muriç için yeni talip!

İngilteren Tottenham, İtalya'dan Lazio ve Napoli gibi takımların transfer listesinde bulunan Vedat Muriç için yeni bir talip çıktı. Islam Slimani'nin Premier Lig'e geri dönecek olmasından dolayı santrfor arayışlarına başlayan Monaco, Kosovalı golcüyü bonservis bedeliyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor.