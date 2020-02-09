09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Muriç yine sessiz

Muriç yine sessiz
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Vedat Muriç, maçından sonra dün akşam da suskundu.

Bu sezon attığı gollerle Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden olan Vedat Muriç, maçından sonra dün akşam da suskundu. Attığı bir golde ofsayta kalan Kosovalı yıldız, pozisyona girmekte zorlandı. Alanyaspor savunmasının yakın markaj uyguladı golcü futbolcu, birçok kez top alabilmek için kendi yarı alanına kadar geldi.

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