06 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Futbolda Şike Davası'nda karar kesinleşti! Aziz Yıldırım...

Şike Davası'nda karar kesinleşti! Aziz Yıldırım...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 Giriş Tarihi: 06.02.2020

'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.

13'üncü dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında 'ın da bulundugu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.

Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu.

Öte yandan Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.

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