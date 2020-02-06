06 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Muriç yoksa Mevlüt var!

Muriç yoksa Mevlüt var!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Muriç'in yokluğunda tek forvet olarak sahaya çıkan , iki gol atarak yıldızlaştı. Biri usta işi 2 golle maçın kahramanı olan Mevlüt Erdinç, formuyla lige de hazır olduğunu gösterdi.

43'te topu boş kaleye yollayarak 'takipçilik' dersi veren tecrübeli oyuncu, 52'de ise topu doksana astı. Daha önce yine kupada Kayseri filelerini havalandıran Mevlüt, F.Bahçe formasıyla 3 gole ulaşırken, lig için de 'ihtiyaç anında göreve hazırım' mesajı verdi. Mevlüt maç sonunda, "Futboldan önemli şeyler var. Van'da çığ altında kalan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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