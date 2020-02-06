06 Şubat 2020, Perşembe
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İtalyan ekibinin, Victor Moses transferine karşılık 31 yaşındaki Ganalı'nın bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği belirtildi.
Sol beke Asamoah
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Harcama limiti açamayan Fenerbahçe'de sol beke yapılacak transfer sezon sonuna ertelenmişti. Bu bölge için yeni bir iddia geldi. Sarılacivertli ekibin, haziran ayında İnter'de forma giyen Kwadwo Asamoah'ı renklerine bağlayacağı ileri sürüldü.
İtalyan ekibinin, Victor Moses transferine karşılık 31 yaşındaki Ganalı'nın bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği belirtildi.
11 MAÇTA OYNADI
Bu sezon diz yaralanması yaşayan Asamoah, Serie A'da 8, Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Sol kanatta bek ve orta sahada görev yapabilen Kwadwo'nun 71 kez yer aldığı Gana Milli Takımı'nda da 4 golü var.
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