Vedat Muriç: Telafi edeceğiz

Derbide sessiz kalan Vedat Muriç, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. Nabil Dirar ise pozitif kalmaları gerektiğini belirtti.

Kosovalı oyuncu, "4'te 4 yaparak gelmiştik. Maça çok da iyi başlayıp öne geçtik. Üzücü olan Trabzonspor'un dıştan içe orta yapıp, gol bulduğunu çalışmıştık. İki golü de öyle yedik. Üzgünüz ama lig bitmedi. Önümüzde bir maraton var. İnşallah haftaya Alanyaspor'u yenip bu maçı telafi edeceğiz" diye konuştu. Nabil Dirar ise sadece 3 puan kaybettiklerini ve bu maçı derhal unutup yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Faslı oyuncu, "Pozitif kalmak durumundayız. İyi oynamaya devam etmeliyiz. Kalan maçlarda maksimum puanları toplamak istiyoruz" dedi. Sol bekte oynamasıyla ilgili olarak ise, "Hocamın verdiği görevi yapmaya çalışıyorum. Performansımdan da memnunum" yorumunu yaptı.