05 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Rami'nin en ciddi sınavı

Rami'nin en ciddi sınavı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Ligdeki Trabzon maçında Sörloth'a karşı Rami'yi oynatmadığı için eleştirilen , kupada Fransız yıldıza şans verecek. Kırklarelispor'a karşı bugün forma giyecek olan tecrübeli stoperin performansı, ligdeki Alanya maçı öncesi belirleyici olacak.

Ligdeki Trabzon maçında Sörloth'a karşı Rami'yi oynatmadığı için eleştirilen , kupada Fransız yıldıza şans verecek. Kırklarelispor'a karşı bugün forma giyecek olan tecrübeli stoperin performansı, ligdeki Alanya maçı öncesi belirleyici olacak. Rami, beklentileri karşılaması halinde 21. hafta sınavında sahada yer alacak.

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