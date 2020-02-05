05 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Alanya maçının biletleri satışta

Alanya maçının biletleri satışta
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de maç biletleri satışa çıktı. , kongre ve temsilci üyeleri bilet alırken, bugün kart sahipleri ile Fenercell abonelerine satış yapılacak. Biletlerin genel satışı ise yarından itibaren gerçekleşecek.

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de maç biletleri satışa çıktı. , kongre ve temsilci üyeleri bilet alırken, bugün kart sahipleri ile Fenercell abonelerine satış yapılacak. Biletlerin genel satışı ise yarından itibaren gerçekleşecek.

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