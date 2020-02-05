05 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Hasan Ali gün sayıyor

Hasan Ali gün sayıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan , geri sayıma geçti. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin sol beki, 21. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasına kadar hazır hale gelecek.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan , geri sayıma geçti. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin sol beki, 21. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasına kadar hazır hale gelecek. Teknik heyetin şans vermesi halinde tecrübeli futbolcu, Alanya maçında forma giyecek.

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