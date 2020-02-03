Fenerbahçe Kırklarelispor hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda GMG Kırklarelispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 13.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertlilerin tesislerde sürpriz konukları vardı. Yardımcı antrenör Volkan Demirel'in davetlisi olarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Damla Çakıroğlu, antrenmanın bir bölümünü izledi. İdari menajer Volkan Ballı'yla da bir süre sohbet eden iki sporcu, daha sonra tesislerden ayrıldı.

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.