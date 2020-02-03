03 Şubat 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kırklarelispor hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe'de kupa mesaisi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2020

, çarşamba günü çeyrek final ilk maçında deplasmanda GMG Kırklarelispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde saat 13.30'da yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertlilerin tesislerde sürpriz konukları vardı. Yardımcı antrenör 'in davetlisi olarak Can Bartu Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Damla Çakıroğlu, antrenmanın bir bölümünü izledi. İdari menajer Volkan Ballı'yla da bir süre sohbet eden iki sporcu, daha sonra tesislerden ayrıldı.

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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