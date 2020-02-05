05 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Irkçılığa karşıyız

Irkçılığa karşıyız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Fenerbahçe, maçında ’in ırkçı saldırıya maruz kaldığı iddiasıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, maçının ardından 'in ırkçı saldırıya maruz kaldığı açıklamasını yapmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Her tür ayrımcılığın, ırkçılığın karşısında durduklarını belirten Fenerbahçe Kulübü, açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, ırkçılık davranışlarının kesinlikle bir tarafı değildir. Sosyal medyadaki bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin, F.Bahçe ile bağdaştırılmasının amacı açıktır. Bu zihniyet Fenerbahçe'ye zarar vermek isterken ülkemizin itibarına zarar vermektedir."

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