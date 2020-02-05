Fenerbahçe'de Ersun Yanal: 2 kupayı da alacağız

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, ''Süper Lig’in en iyi futbol oynayan takımıyız. İstatistiklerde olduğu gibi, üstünlüğümüzü skorlara da yansıtmak zorundayız.Bildiğimiz işi yapıp, sahada kalacağız, futbolumuzu oynayacağız. F.Bahçe sezon sonunda iki kulvarda da mutlu sonu ulaşacak.'' diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, idmanların ardından öğrencileriyle kısa toplantılar yapmaya devam ediyor. Oyuncularına eksikleri ve yapmaları gerekenler konusunda uyaran Yanal, motivasyon konuşmaları da yapıyor. İddialı sözler de sarfeden tecrübeli hoca, "Süper Lig'in en iyi futbolunu oynayan takımız. Oynadığımız maçların büyük çoğunluğunda istatistiklerde hep üstün olan tarafız. Ancak bu üstünlüğü artık skorlara da yansıtmak zorundayız" diye konuştu. Deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

'İNANCINIZI KAYBETMEYİN'

"Saha dışında konuşulanlara, dedikodulara kulağımızı tıkayacağız. En iyi bildiğimiz iş olan sahaya konsantre olup, futbolumuzu oynayacağız. Hiç kimsenin polemiklere konu olmasını istemiyorum. Oynayacağınız futbol ve alacağınız sonuçlarla herkese en güzel cevabı vereceksiniz. İnancınızı bir an olsun kaybetmeyin. Sezon başında söylediğim gibi Fenerbahçe olarak sezon sonunda iki kulvarda da mutlu sona ulaşacağız. 'Omuz omuza şampiyonluğa' dediğimiz taraftarlarımızla birlikte sezon sonunda gülen biz olacağız."

SIMON FALETTE SAHNEYE ÇIKIYOR

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, ilk resmi sınavına bugün çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal; 27 yaşındaki oyuncuyu Adil Rami ile birlikte savunmanın göbeğinde oynatacak. Bu arada önceki kupa karşılaşmalarında olduğu gibi sol bekte yine Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor.