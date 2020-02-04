MAÇ SONUCU l Lille 1 - 0 Rennes l ÖZET

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 23. hafta maçında Lille, evinde Rennes'i Loic Remy'nin 4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Lille bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken Rennes 40 puanda kaldı. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Zeki Çelik ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika görev aldı.

Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Rennes'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan maçta Lille, Loic Remy'nin 4. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti.

Rennes ise bu sonuçla 40 puanda kaldı. Lille'de, milli oyuncu Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.