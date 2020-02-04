04 Şubat 2020, Salı

FENERBAHÇE

MAÇ SONUCU l Lille 1 - 0 Rennes l ÖZET

Lille tek golle kazandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.02.2020

1. 'nin 23. hafta maçında , evinde 'i 'nin 4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Lille bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken Rennes 40 puanda kaldı. Ev sahibi ekipte milli oyuncu  ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika görev aldı.

, 1. 'nin (Ligue 1) 23. haftasında 'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan maçta Lille, 'nin 4. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti.

Rennes ise bu sonuçla 40 puanda kaldı. Lille'de, milli oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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