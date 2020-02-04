Fenerbahçe kafilesi Kırklareli’nde
Ziraat Türkiye Kupasında GMG Kırklareli Spor ile oynayacağı maç öncesi gece saatlerinde kentte gelen Fenerbahçe kafilesi otele yerleşti.
Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde eşleştiği GMG Kırklareli Spor ile yarın oynayacağı maç için gece geç saatlerde İstanbul'dan otobüsle yola çıkarak yoğun güvenlik önlemleri altında Kırklareli'ne geldi. İstanbul'dan kulüp otobüsüyle Kırklareli il merkezine gelen sar-lacivertli kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
GMG Kırklareli Spor ile Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da çeyrek final ilk tur müsabakasına çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcular, maç saatine kadar otelde dinlenecek.
Fenerbahçe kadrosunda; Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadmanesh bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...