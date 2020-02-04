Fenerbahçe'de ilk şut kabusu

Sarı-lacivertli takımda kaleye gelen ilk şutun gol olması şanssızlığı devam ediyor. Bu sezon çıktığı 20 maçın 15'inde kalesinde gol gören Fenerbahçe'de gol yenilen 15 maçın 11'inde kaleye gelen ilk şut gol oldu.

Teknik heyetin uyarı ve tedbirlerine rağmen hastalığa + şanssızlığa bir türlü çare bulunamadı.

ALANYA MAÇI BİLETLERİ BUGÜN SATIŞTA

Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri bugünden itibaren satışa çıkıyor. Ülker Stadı'nda cumartesi günü 20.00'de oynanacak karşılaşmada fiyatlar 90 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü 45, misafir tribün 100 TL. Biletleri bugün sadece divan, kongre ve temsilci üyeler alabilecek. Genel satış perşembe günü başlayacak.

GÖZLER FALETTE'DE

Kupa maçında sahne alacak olan Simon Falette'nin performansı mercek altında. Teknik heyet, Gineli stopere yakın ilgi gösteriyor. Falette'nin Kırklarelispor maçında göze girmesi halinde, Serdar Aziz'in yanına monte edilmesi planlanıyor. Rami'nin yetersiz kalması, Sadık'ın da sakatlanması nedeniyle bu bölgede mecburiyetten Jailson'u oynatan Ersun Yanal, Falette'den umutlu.