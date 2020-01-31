31 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Yusuf Mert Tunç Varzim'e transfer oldu

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.01.2020

altyapısında yetişen 2000 doğumlu genç forvet , Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e oldu.

'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e oldu.

Sezon başında 'a kiralanan Yusuf Mert Tunç, yeterli şans bulamayınca Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 2000 doğumlu yıldız adayı 1. Lig'den birçok kulüp istiyordu fakat transferi Portekiz 2. Lig ekibi Varzim gerçekleştirdi.

Yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe transfer bedeli alamayacak fakat bonservisin %50'si Varzim'de, %50'si ise Sarı-Lacivertli kulüpte olacak.

Genç golcü yeni takımıyla sözleşme imzaladı ve formayı giydi.

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