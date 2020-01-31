Yusuf Mert Tunç Varzim'e transfer oldu
Fenerbahçe altyapısında yetişen 2000 doğumlu genç forvet Yusuf Mert Tunç, Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transfer oldu.
Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transfer oldu.
Sezon başında Boluspor'a kiralanan Yusuf Mert Tunç, yeterli şans bulamayınca Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 2000 doğumlu yıldız adayı TFF 1. Lig'den birçok kulüp istiyordu fakat transferi Portekiz 2. Lig ekibi Varzim gerçekleştirdi.
Yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe transfer bedeli alamayacak fakat bonservisin %50'si Varzim'de, %50'si ise Sarı-Lacivertli kulüpte olacak.
Genç golcü yeni takımıyla sözleşme imzaladı ve formayı giydi.
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