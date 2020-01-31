Takım Gustavo'ya emanet
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Ersun Yanal’ın sahadaki beyni olacak. Orta alanda atakları organize edip, uzaktan şutlarla gol arayacak.
Trabzonspor karşısında Fenerbahçe'nin en güvendiği isimlerin başında Luiz Gustavo geliyor. Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, Ersun Yanal'ın sahadaki beyni olacak. Tecrübeli isim hem atakları organize edecek hem de fırsat bulduğunda uzaktan şutlarla gol arayacak. Süper Lig'de maç başına yüzde 90.9 isabetli pas, 2.5 top çalma, 1.8 top kesme, 0.9 kilit pas oranları tutturan Luiz Gustavo; iyi bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, Trabzonspor'u da yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini dile getirdi.
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