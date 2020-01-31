31 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Takım Gustavo'ya emanet

Takım Gustavo'ya emanet
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.01.2020

'nin Brezilyalı yıldızı , ’ın sahadaki beyni olacak. Orta alanda atakları organize edip, uzaktan şutlarla gol arayacak.

karşısında 'nin en güvendiği isimlerin başında geliyor. Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, Ersun Yanal'ın sahadaki beyni olacak. Tecrübeli isim hem atakları organize edecek hem de fırsat bulduğunda uzaktan şutlarla gol arayacak. 'de maç başına yüzde 90.9 isabetli pas, 2.5 top çalma, 1.8 top kesme, 0.9 kilit pas oranları tutturan Luiz Gustavo; iyi bir galibiyet serisi yakaladıklarını belirterek, Trabzonspor'u da yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemek istediklerini dile getirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Yıldız oyuncudan kulübüne rest! F.Bahçe'ye gitmek istiyorum Yıldız oyuncudan kulübüne rest! "F.Bahçe'ye gitmek istiyorum"
Fenerbahçe'ye Simon Falette müjdesi! Fenerbahçe'ye Simon Falette müjdesi!
Fenerbahçe'den TFF'ye 'transfer saati' tepkisi Fenerbahçe'den TFF'ye 'transfer saati' tepkisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör