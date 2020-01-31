Ersun Yanal, 839 gün sonra Trabzon'da
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'un sahasına 839 gün sonra bu sefer rakip takımın çalıştırıcısı olarak çıkacak.
Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, eski takımına karşı mücadele edecek.
Trabzonspor'un başında 2014-2015 sezonuyla 2016-2018'de çalışan Ersun Yanal, bordo-mavililerle son maçına 15 Ekim 2017'de çıktı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor, Akhisarspor'a sahasında 6-1 yenilince tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı.
Ersun Yanal, Medical Park Stadı'na tam 839 gün sonra yeniden ayak basacak. Tecrübeli teknik adam, bu sefer rakip takım teknik direktörü olarak Trabzon'da mücadele edecek.
Trabzonspor'a deplasmanda yaklaşık 6 yıl sonra rakip
Ersun Yanal, Trabzonspor'a karşı yaklaşık 6 yıl sonra deplasmanda rakip olacak.
Bordo-mavililere karşı deplasmanda rakip teknik direktör olarak Yanal, son olarak 10 Mart 2014'te sahaya çıkmıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında rakip olarak Trabzon'a gitmiş ancak karşılaşma 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle devam ederken çıkan tribün olayları nedeniyle ilk yarının sonlarında tatil edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu bu karşılaşmayı Fenerbahçe'nin lehine hükmen 3-0'la tescil etmişti.
Fenerbahçe'yle Trabzonspor'a kaybetmedi
Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı karşılaşmalarda Trabzonspor'a karşı kaybetmedi.
Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında Trabzonspor karşısında 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Yanal'ın Fenerbahçe'si şampiyonluğa ulaştığı 2013-2014 sezonunda bordo-mavililerle İstanbul'da 0-0 berabere kalmış, deplasmanda ise 1-0 önde olduğu maç rakip takım taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Bu maç Fenerbahçe lehine hükmen 3-0 tescil edildi.
Geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1, bu sezon da Kadıköy'deki maç aynı skorla (1-1) sonuçlandı.
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