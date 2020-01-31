31 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Yusuf Mert Tunç Varzim'e

Yusuf Mert Tunç Varzim'e
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.01.2020

, genç oyuncusu 'u Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e gönderiyor.

3.5 yıllık kontrat imzalayacak olan Yusuf Mert'in bonservisinin yüzde 50'sinin 'de, yüzde 50'sinin ise Varzim'de olacağı belirtildi. Anlaşmada 350 bin euro'ya geri alma maddesi de yer alacak ancak Fenerbahçe transfer bedeli almayacak.
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