Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli kulüp, Falette'in sezon sonuna kadar kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Kış transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan kiralanan ancak harcama limitinin aşılmasından dolayı lisansı çıkartılamayan Simon Falette'in durumu belirsizliğini koruyordu. Sarı-lacivertliler, 8 Ocak'ta kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun lisansını çıkardı. Sezon sonuna kadar kiralanan Gineli stoper, kalan maçlarda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.