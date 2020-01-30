30 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe'ye Simon Falette müjdesi!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

Kulübü, 'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı 'de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli kulüp, Falette'in sezon sonuna kadar kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Kış transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren 'de Bundesliga ekiplerinden 'tan kiralanan ancak harcama limitinin aşılmasından dolayı lisansı çıkartılamayan 'in durumu belirsizliğini koruyordu. Sarı-lacivertliler, 8 Ocak'ta kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun lisansını çıkardı. Sezon sonuna kadar kiralanan Gineli stoper, kalan maçlarda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı

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