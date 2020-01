PSV Ricardo Rodriguez transferini duyurdu

Uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan ancak harcama limiti nedeniyle somut adım atılamayan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Hollanda ekibinde 1 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen İsviçreli sol bekin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

RODRIGUEZ: BANA GÜVEN VERDİLER

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Rodriguez, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" diye konuştu.

On loan till the end of the season.

𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘗𝘚𝘝, 𝘙𝘪𝘤𝘢𝘳𝘥𝘰! 🤝#WillkommenRR pic.twitter.com/odslVOLgNr