PSV Ricardo Rodriguez transferini duyurdu
Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV, Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği ancak limit aşımı nedeniyle transferini bitiremediği İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattı.
Uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan ancak harcama limiti nedeniyle somut adım atılamayan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen İsviçreli sol bekin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
RODRIGUEZ: BANA GÜVEN VERDİLER
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Rodriguez, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" diye konuştu.
On loan till the end of the season.— PSV (@PSV) January 30, 2020
𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘗𝘚𝘝, 𝘙𝘪𝘤𝘢𝘳𝘥𝘰! 🤝#WillkommenRR pic.twitter.com/odslVOLgNr
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