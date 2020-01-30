31 Ocak 2020, Cuma

FENERBAHÇE

PSV Ricardo Rodriguez transferini duyurdu

F.Bahçe'ye kötü haber! Transferi resmen açıklandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.01.2020

Eredivisie ekiplerinden , Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği ancak limit aşımı nedeniyle transferini bitiremediği İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattı.

Uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan ancak harcama limiti nedeniyle somut adım atılamayan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez, Eindhoven'a transfer oldu.

ekibinde 1 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen İsviçreli sol bekin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

RODRIGUEZ: BANA GÜVEN VERDİLER

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Rodriguez, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" diye konuştu.

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