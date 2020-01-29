29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Knopp farkı ortaya çıktı

Knopp farkı ortaya çıktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Sezonun ilk yarısında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen Altay Bayındır, yeni kaleci antrenörü Marco Knopp'tan sonra fark yarattı.

Sezonun ilk yarısında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen Altay Bayındır, yeni kaleci antrenörü Marco Knopp'tan sonra fark yarattı. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, Knopp'un antrenmandaki yeni çalışma metotlarının ardından forma giydiği iki maçta kalesini gole kapattı, kritik müdahaleleriyle takımına büyük katkı sağladı.
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