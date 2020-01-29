29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Altı maçtır kazanamıyor

Altı maçtır kazanamıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Sarı-lacivertliler, 20'nci haftada konuk olacağı 'a karşı önceki 6 maçta galibiyet alamadı.

Sarı-lacivertliler, 20'nci haftada konuk olacağı 'a karşı önceki 6 maçta galibiyet alamadı. Son 6 maçın 5'i beraberlikle sonuçlanırken, Fenerbahçe 1 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Yanal ve öğrencileri, Trabzon'da galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.
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