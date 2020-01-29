29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

İşte Barış’ın yeni adresi

İşte Barış’ın yeni adresi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 'a kiraladığı Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 'a kiraladığı Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer'in de kiralık forma giydiği Westerlo ile anlaştı. 1.5 yıllığına Belçika temsilcisine kiralanan Barış, dün imzayı attı.
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