29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Adil Rami Ada yolcusu

Adil Rami Ada yolcusu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe'de kadroya giremeyen için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Büyük umutlarla transfer olduğu F.Bahçe'de kadroya giremeyen için yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Fransız kulüplerinin istediği belirtilen tecrübeli stoperin İngiliz ekibi ile görüştüğü ifade edildi. 34 yaşındaki oyuncunun imzasının an meselesi olduğu kaydedildi.
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