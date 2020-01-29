29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

2. Kolarov vakası!

2. Kolarov vakası!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Sezon başında Alexander Kolarov için transferin son gününe kadar bekleyen Fenerbahçe, ara dönemde de benzer bir olay yaşandı.

Sezon başında Alexander Kolarov için transferin son gününe kadar bekleyen Fenerbahçe, ara dönemde de benzer bir olay yaşandı. Milan'ın kadrosunda düşünmediği Ricardo Rodriguez ile anlaşan sarı-lacivertliler, mali sorunlar nedeniyle henüz bu futbolcuya imza attıramadı. İtalyan basını da, İsviçreli sol bekin beklemekten sıkıldığını ve Napoli'ye imza atacağını yazdı.
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