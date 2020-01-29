2. Kolarov vakası!

Sezon başında Alexander Kolarov için transferin son gününe kadar bekleyen Fenerbahçe, ara dönemde de benzer bir olay yaşandı.

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Sezon başında Alexander Kolarov için transferin son gününe kadar bekleyen Fenerbahçe, ara dönemde de benzer bir olay yaşandı. Milan'ın kadrosunda düşünmediği Ricardo Rodriguez ile anlaşan sarı-lacivertliler, mali sorunlar nedeniyle henüz bu futbolcuya imza attıramadı. İtalyan basını da, İsviçreli sol bekin beklemekten sıkıldığını ve Napoli'ye imza atacağını yazdı.