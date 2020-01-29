29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kazanan on bir değişmeyecek

Kazanan on bir değişmeyecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Ligin 19. haftasında Başakşehir'e karşı üstün bir oyunla sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, Trabzon maçında da kadroyu bozmayacak.

Ligin 19. haftasında Başakşehir'e karşı üstün bir oyunla sahadan galip ayrılan F.Bahçe, Trabzon maçında da kadroyu bozmayacak. Teknik direktör , geçtiğimiz haftaya damga vuran isimlerle Trabzon deplasmanına çıkacak. Savunmada Isla-Jailson-Serdar- Dirar dörtlüsünü oynatacak tecrübeli hoca, önlerinde Gustavo- Ozan, kanatlarda Rodrigues-Tolga'ya görev verecek. En uçta Muriç, arkasında Kruse ile galibiyet arayacak olan Yanal; Rize ve Gaziantep'te olduğu gibi savunmada da işi sıkı tutacak. Tolga ve Rodrigues ile rakibin beklerinin bindirmelerine önlem alacak Ersun Yanal'ın kilit ismi ise Gustavo olacak.

VAZGEÇİLMEZ İKİLİ GUSTAVO VE OZAN
Başakşehir maçında olduğu gibi 'a karşı da Emre Belözoğlu, yedek soyunacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, orta sahasıyla ligin öne çıkan takımlarından olan Trabzonspor'a karşı Gustavo ve Ozan'dan vazgeçmeyecek. Orta alanın göbeğinde bu ikiliye güvenen Yanal, Emre'yi ise hamle oyuncusu olarak kullanacak.

F.BAHÇE TARAFTARI MAÇA ALINMAYACAK
Ligin 20. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar bu maça alınmayacak. Trabzon Spor İl Güvenlik Kurulu, alınacak önlemlerle ilgili dün toplantı yaparken, sarı- lacivertli taraftarların bu karşılaşmaya alınmayacağını da açıkladı.

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