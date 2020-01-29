29 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Şampiyonluk oranı düştü

Şampiyonluk oranı düştü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından şampiyonluk yarışında favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı düştü.

Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından şampiyonluk yarışında favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı düştü. Listenin ilk sırasında yer alan sarı-lacivertlilerin 2.90 olan şampiyonluk oranı 2.50'ye indi. Fenerbahçe'yi 4.00 oranla Sivas takip ediyor.
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