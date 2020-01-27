27 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Altay kaleyi kapattı

Altay kaleyi kapattı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Kaleci Altay Bayındır ligin ikinci yarısında kalesini kapattı. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında kritik kurtarışlar yapan ve gol yemeyen genç file bekçisi, "Güzel bir galibiyet aldık. Önemli maçtı. Bu galibiyeti haftaya maçına da aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kaleci Altay Bayındır ligin ikinci yarısında kalesini kapattı. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında kritik kurtarışlar yapan ve gol yemeyen genç file bekçisi, "Güzel bir galibiyet aldık. Önemli maçtı. Bu galibiyeti haftaya maçına da aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

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