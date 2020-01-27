‘Gustavo’ seddi

Luiz Gustavo'nun 'kusursuz' performansı sürüyor. Sambacı ön libero, Başakşehir önünde de mükemmel oynarken, istatistikleriyle şapka çıkarttı.

11 bin 936 metre koşu, 51'de 50 isabetli pas, 2 top kapma, 8 ikili mücadele kazanma, 1'i isabetli 3 şut, 68 topla buluşma gibi inanılmaz rakamlara ulaşan sambacı için sosyal medyada, "#Çin Seddi gibi", "#Düşünsenize atağa çıkıyorsunuz ve karşınıza Gustavo çıkıyor, ben olsam topu bırakır soyunma odasına koşarım" paylaşımları yapıldı.