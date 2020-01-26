26 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Yanlış penaltı VAR'dan döndü!

Yanlış penaltı VAR'dan döndü!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.01.2020

Aydınus, 45+1’de Caiçara-Tolga mücadelesinde önce penaltı verdi. VAR’da izleyince kararı iptal etti.

Zorlu karşılaşmaya yine Video Yardımcı Hakem (VAR) damga vurdu. 45+1'de Tolga Ciğerci, ceza sahasında Caiçara ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen Aydınus, faul olmadığını görerek penaltıyı iptal etti. Hakem atışıyla oyun başladı. 24'te Başakşehir ceza sahasında Epureanu ve Muriç'in aynı anda topa hamle yaptı. İki oyuncu da yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular yine penaltı bekledi. Ancak Aydınus bu pozisyona 'devam' dedi.


PENALTI YOK HOCAM
Tolga Ciğerci ile Fırat Aydınus'un iptal edilen penaltı kararı sırasında yaşadığı diyalog dikkat çekti. Aydınus'un Tolga'nın yanına gelerek pozisyonla ilgili soru sorduğu görülürken, Tolga'nın "Penaltı yok hocam" dediği anlar yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıdı. Aydınus daha sonra VAR'a giderek, penaltıyı iptal etti.

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