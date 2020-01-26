26 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Tolga ‘karavanacı’!

Tolga ‘karavanacı’!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.01.2020

İlk yarıda sahanın en göze batan oyuncusu olan Tolga Ciğerci, karavana şutları ile taraftarı çıldırttı. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan gurbetçi oyuncu önemli fırsatları kaçırdı. Twitter'da gündem olan Tolga'ya sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda eleştiri mesajı geldi.

İlk yarıda sahanın en göze batan oyuncusu olan Tolga Ciğerci, karavana şutları ile taraftarı çıldırttı. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan gurbetçi oyuncu önemli fırsatları kaçırdı. Twitter'da gündem olan Tolga'ya sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda eleştiri mesajı geldi.

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