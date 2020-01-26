5 maçta 16 gol attı

Fenerbahçe, Kadıköy'de aldığı Antalya yenilgisi milat oldu. Sarı-lacivertli takım ardından oynadığı 5 maçı da kazanırken taraftarı önünde attığı 16 golle de 3.2 gibi yüksek bir gol ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe, Kadıköy'de aldığı Antalya yenilgisi milat oldu. Sarı-lacivertli takım ardından oynadığı 5 maçı da kazanırken taraftarı önünde attığı 16 golle de 3.2 gibi yüksek bir gol ortalaması tutturdu.