22 Ocak 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Falette Malatya yolcusu

Falette Malatya yolcusu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Lisans çıkarılamadığı için Fenerbahçe'de yalnızca idmanlara çıkabilen Simon Falatte'de flaş gelişme... Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda Tahkim'e yaptığı başvurudan yarın olumlu sonuç çıkması halinde Gineli stoperin lisansını çıkaracak.

Fenerbahçe aksi bir durumda ise Frankfurt ile anlaşıp, 27 yaşındaki futbolcunun Malatyaspor'a kiralanmasını sağlayacak. Doğu ekibi de uzun süre bu oyuncu için Frankfurt ile temasa geçmişti.

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