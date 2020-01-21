21 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Başakşehir biletleri satışta

Başakşehir biletleri satışta
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.01.2020

F.Bahçe'nin Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri bugün 15.00'te satışa çıkıyor. Fiyatlar 90 TL'den başlıyor.

F.Bahçe'nin Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın biletleri bugün 15.00'te satışa çıkıyor. Fiyatlar 90 TL'den başlıyor. Öğrenci tribünü 45, misafir tribün ise 100 lira. Ülker Stadı'nda cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de start alacak.

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