21 Ocak 2020, Salı

FENERBAHÇE

Cumaya kadar bekle!

Cumaya kadar bekle!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Ricardo  için bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertliler, PSV'nin de istediği İsviçreli sol bek ve kulübü Milan'dan cuma gününe kadar süre istedi.

Ricardo için bekleyiş sürüyor. Sarı-lacivertliler, PSV'nin de istediği İsviçreli sol bek ve kulübü Milan'dan cuma gününe kadar süre istedi. Harcama limiti için Tahkim'e yapılan itirazdan olumlu yanıt gelirse 27 yaşındaki oyuncu hemen kadroya katılacak. Transfer için 2. formül ise oyuncu satışı. Bu yolla limit engeli aşılırsa Rodriguez yine bitirilecek, aksi halde ise PSV'nin yolunu tutacak.

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